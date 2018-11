A coordenadora do BE propôs que a eurodeputada fosse a "voz do Bloco de Esquerda" nas eleições europeias a decorrer a Maio de 2019.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, propôs que seja a eurdoeptuada Marisa Matias a cabeça de lista do Bloco de Esquerda às eleições europeias que decorrem em Maio de 2019. A proposta foi recebida com uma ovação quase geral pelos presentes na Convenção Nacional do BLoco de Esquerda, a decorrer este fim-de-semana, em Lisboa.

Catarina Martins justifica esta escolha da ex-candidata à Presidência da República por ser a "deputada que não falha a nenhuma causa" e porque "não falta a uma luta, não desiste de um combate". "Não é só a melhor candidata que o Bloco pode ter, mas a melhor candidata que o país pode ter", afirma a líder bloquista.

Marisa Matias, como recordou a líder bloquista, foi candidata às eleições presidenciais "que teve mais votos em Portugal" e é, nas palavras da líder bloquista, "é para todos nós a amiga que nos acompanha todos os dias".

Catarina Martins elencou o carácter de resistente de Marisa Matias, referindo que "se levantou contra a dívida no tempo em que obedecer à troika parecia escolha única e fez a difícil campanha europeia de 2014", destacando ainda a "eurodeputada incansável" e que luta pelo "ambiente, os direitos humanos, direitos do trabalho, pelas liberdades da saúde, dos cuidadores informais, da denúncia dos paraísos fiscais, das portas giratórias, do comércio de guerra".

Marisa Matias é, actualmente, a única eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda.