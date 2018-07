Quem teve a responsabilidade de vender a esperança tem também a responsabilidade de não vender ilusões e tem a responsabilidade de devolver e prosseguir este caminho em vez de reconduzir o país à política do centrão", defendeu Catarina Martins, num discurso no debate sobre o Estado da Nação que serviu para defender que "investimento é o que falta".E se quando se fala de investimento público, António Costa lembra os limites das regras europeias, a coordenadora do BE acha que é preciso desafiar essas regras porque só isso poderá garantir boas contas públicas."Falar de sustentabilidade das contas públicas é falar da dívida e da economia. Essas é que são as variáveis decisivas pelas quais nós devemos guiar", considera a líder do Bloco, que diz que a solução está em "investir numa economia robusta, com um Estado social forte e emprego qualificado e valorizado"."Aqui estaremos para negociar um Orçamento do Estado que reforce o investimento na saúde, nos transportes, na educação, ciência e cultura, que faça justiça nas pensões antecipadas das longas carreiras, que baixe o preço da energia. Aqui estamos para o aumento do salário mínimo, para vincular os trabalhadores precários, para travar os despejos e construir respostas públicas na habitação. Aqui estamos para cumprir o compromisso com quem trabalha", anunciou Catarina, lembrando que os bloquistas estão disponíveis para continuar a apoiar o Governo de Costa."Seremos como sempre a força para encontrar soluções. Queira o Governo também encontrá-las com a esquerda", afirmou, pondo em causa o raciocínio segundo o qual há investimentos impossíveis por causa das contas públicas."Por que falta investimento nos serviços públicos de sobrou para entregar à banca, antes de, obedecendo a Bruxelas, oferecer aos privados? Mais de 9 mil milhões só nesta legislatura", acusou Catarina Martins, que questionou outras prioridades."Por que falta o investimento no território e no desenvolvimento do interior deste mesmo país que agora promete à NATO gastar mais de mil milhões de euros em cada ano em despesa militar?", perguntou, para concluir que "gastar em equipamento militar e armamento de que não precisamos é comprar lixo"."Por que falta investimento no SNS? Por que entregamos 40% do investimento total em saúde aos privados? Por que colocou o Governo no caminho da Lei de Bases de Arnaut e Semedo, que salva o SNS, o grupo de trabalho de Maria de Belém, cujo relatório é música para os ouvidos do negócio privado da saúde?", interrogou ainda, explicando que a crise ainda não acabou e que a solução está em investir para ter uma economia mais robusta."A crise financeira de 2008 apanhou um país com uma dívida a rondar os 70%. Hoje, está nos 125%, apesar - ou melhor dizendo - por causa do rasto de destruição na nossa economia, que incluiu a venda ao desbarato de empresas estratégicas e lucrativas. É a isto que alguns chamam o fim da crise num jogo perigoso de recusa da realidade", defendeu, apelando à Costa para que deixe de adiar o início do debate sobre as regras europeias."Há três anos, António Costa, quando ainda não era primeiro-ministro, remetia uma operação de reestruturação da dívida portuguesa para quando a Itália impusesse essa questão na agenda europeia. A Itália não o fez e agora está entregue à extrema-direita. Depois era preciso esperar pelas eleições alemãs. As eleições alemãs já foram e Merkel continua chanceler com um pacto com a extrema-direita", recordou, para concluir que a zona euro precisa de uma reforma urgente."Se a zona euro não acabar com a embrulhada da dívida, a dívida acabará com a embrulhada da zona euro", avisa Catarina Martins.