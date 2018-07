Catarina Martins reagiu este sábado às notícias sobre o prédio do vereador de Lisboa Ricardo Robles. A líder do BE considera que as notícias que têm sido dadas sobre o político nos últimos dias são mentira."O Ricardo não precisou de nenhuma notícia para fazer o que devia ter sido feito", afirmou a deputada do Bloco de Esquerda, esta manhã de sábado, em conferência de imprensa."Neste momento, o que eu sei é que ontem [sexta-feira] diversas capas de jornal diziam que o vereador tinha ganho milhares em negócio imobiliário, o que é mentira, e hoje [sábado], seguem-se capas de jornal a repetir a mesma mentira de ontem e com uma mentira nova relacionada com um apartamento que o vereador nem sequer tem", disse Catarina Martins sobre as mais recentes notícias relacionadas com Ricardo Robles."A pergunta que eu faço é: o vereador Ricardo Robles ganhou milhões com um negócio imobiliário? Sim ou não? Não! (...) Estes ataques são infames e difamatórios que pretendem esconder problemas eventualmente noutros partidos e pretendem, julgo eu também, fragilizar o BE naquela que tem sido a sua missão: defender o direito à habitação", remata a deputada, afirmando que não há ninguém capaz de provar o que tem sido dito pelo vereador.