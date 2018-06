Horas depois dos discursos do 10 de Junho feitos pelo Presidente da República e pelo primeiro-ministro, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, fez uma publicação na rede social Twitter onde criticava o facto de os discursos oficiais continuarem a não reconhecer "a enorme violência da expansão portuguesa", bem como a "história esclavagista, a responsabilidade no tráfico transatlântico de escravos" de Portugal.

Na publicação efectuada na sua conta pessoal da rede social, a deputada à nação diz ainda que esse reconhecimento "até podia ser num 10 de Junho", acrescentando: "Mas ainda não foi hoje".

"Virá o dia em que os discursos oficiais serão capazes de reconhecer a enorme violência da expansão portuguesa, a nossa história esclavagista, a responsabilidade no tráfico transatlântico de escravos. Até podia ser num 10 de Junho. Mas ainda não foi hoje [domingo]", escreveu Catarina Martins na publicação feita na rede social Twitterm republicada abaixo.

Virá o dia em que os discursos oficiais serão capazes de reconhecer a enorme violência da expansão portuguesa, a nossa história esclavagista, a responsabilidade no tráfico transatlântico de escravos. Até podia ser num #10deJunho. Mas ainda não foi hoje. #DiaDePortugal — Catarina Martins (@catarina_mart) June 10, 2018





A mensagem foi partilhada mais de 150 vezes e recebeu mais de 200 comentários. Muitos dos utilizadores da rede social criticaram a líder do BE pelas suas palavras.

Os comentários feitos na rede social passam por argumentos como o de assunto ter acontecido há centenas de anos, altura em que os costumes eram diferentes, ou então acusando Catarina Martins de falar do passado português, mas ignorar o passado de países como a União Soviética, ou a situação actual da Venezuela, países onde o comunismo era a ideologia vigente.

Há ainda quem sugira que devia ser retirada a cidadania portuguesa a Catarina Martins e quem lamente o facto desta ser deputada à nação.

Entre os comentários surgem também os que apoiam a mensagem de Catarina Martins, dizendo que seria importante um reconhecimento oficial do papel que Portugal teve no comércio esclavagista.