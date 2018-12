"Nestes dias de final de ano, em que fazemos balanços e preparamos futuro, quero falar-vos de escolhas", afirma Catarina Martins, na sua mensagem de Ano Novo aos portugueses.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defende que 2019 será "um ano de decisões" em que os portugueses escolherão em quem confiam nas eleições nacionais e europeias, apontando como prioridade "a segurança das pessoas" nas áreas sociais.



A coordenadora do BE recorda que 2019 é "um ano de decisões", com eleições europeias e nacionais: "Em cada uma delas escolhemos o nosso futuro, escolhemos quem queremos ao nosso lado, escolhemos em quem confiamos para lutar por nós, para lutar connosco, por um país de verdade", aponta.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="pt" dir="ltr">A segurança de cada pessoa, a responsabilidade pelo país. É isso que conta.<br><br>Estamos onde sempre nos encontramos. Caminhamos lado a lado. <br><br>Desejo-vos um bom 2019. <a href="https://t.co/dVrVbb6Cua">pic.twitter.com/dVrVbb6Cua</a></p>— Catarina Martins (@catarina_mart) <a href="https://twitter.com/catarina_mart/status/1078941000469499906?ref_src=twsrc%5Etfw">December 29, 2018</a></blockquote>

Catarina Martins defende que, com "apenas 10% dos votos" nas legislativas de 2015, o partido conseguiu transformar "cada voto em mudanças concretas" na vida dos portugueses, elencando medidas como o fim dos cortes salariais, a recuperação de pensões, a tarifa social da energia, "respeito pelas carreiras contributivas" ou "contrato efectivo para milhares de vítimas da precariedade", entre outras.



"Fizemos tudo o que podíamos fazer com a força que nos deram. Sabemos que está muito por fazer, sabemos das injustiças e das desigualdades", aponta.



Em seguida, Catarina Martins refere que "Portugal é um país de gente esforçada que trabalha tanto e que merece melhor".



"Em 2019, respondemos com mais força para garantir o que conta e o que conta é a segurança das pessoas", considera.



Para a coordenadora do BE, essa segurança traduz-se na "segurança da pensão sem cortes e do salário digno", de "um contrato de trabalho e uma casa onde morar", de acesso a transportes e à saúde, de "apoio nos momentos mais difíceis" ou de "ter a creche e a escola pública gratuitas".



Por outro lado, defende, existe também "a responsabilidade de proteger Portugal dos mercados financeiros, de criar emprego e ter serviços públicos capazes, a responsabilidade de combater desigualdades sociais e territoriais, de uma estratégia para as alterações climáticas".



"A segurança de cada pessoa, a responsabilidade pelo país, é isso que conta", aponta.



No final da sua mensagem de Ano Novo, a líder do BE deseja um bom 2019 aos portugueses e deixa uma promessa: "Estamos onde sempre nos encontrámos, caminhamos lado a lado".