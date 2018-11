Catarina Martins faz discurso duro para o PS e... não esquece Robles

Catarina Martins endurece o discurso contra o PS, apresenta o BE como partido com "gente capaz, que sabe mais do que tantos ministros" e capacidade de "estabelecer compromissos". E nem foge ao caso Robles, para garantir que o partido aprendeu com os erros.

Catarina Martins abriu a Convenção do BE com uma análise que é bem mais do que um balanço do que foi o apoio do partido ao Governo PS. É a afirmação clara de uma estratégia que passa por demonstrar que os bloquistas foram essenciais para a conquista e reposição de direitos que os socialistas não tinham a intenção de concretizar e que, com esse discurso, lança as bases da campanha para as próximas legislativas. Uma campanha a pensar em evitar a maioria absoluta do PS e a sonhar com um Bloco no governo.



"Esta Convenção sabe, mas Portugal inteiro também sabe que as medidas de recuperação de pensões e de salários vieram do Bloco e de outras forças da esquerda e não poderiam ter vindo de outro lado", afirmou a coordenadora do Bloco de Esquerda, que nunca nomeou o PCP nem o PEV, mas dirigiu as palavras mais duras ao PS, que apresentou como um partido que faz acordos à direita em matérias essenciais.



"Se o PS tivesse imposto a sua vontade, os pensionistas teriam perdido o valor de dois meses nas suas pensões. Se o PS tivesse tido maioria absoluta e imposto essas soluções, os pensionistas estariam pior e os trabalhadores estariam piores", disse, apontando o dedo ao acordo que António José Seguro fez com Pedro Passos Coelho para baixar "o imposto sobre o lucro" numa altura em que todos os outros impostos subiam, mas também ao programa que António Costa e Mário Centeno levaram a votos em 2015 e que previa a flexibilização dos despedimentos e "austeridade" a um ritmo mais suave do que a imposta pelo Governo PSD/CDS.



"Agora, o primeiro-ministro congratula-se com o aumento do Salário Mínimo e felicita-se com o descongelamento e aumentos extraordinários das pensões. Ainda bem. Ainda bem que houve força à esquerda para contrariar as medidas do Programa do PS que pretendiam precisamente o contrário", declarou Catarina Martins, que não deixou passar em branco a opção do PS de se aliar à direita, na legislação laboral, "que se vai arrastando no Parlamento".



Catarina lembrou ainda a "cambalhota" que levou o Governo a recuar na taxa sobre as renováveis, que está agora novamente em negociação à esquerda para este Orçamento do Estado, e lembrou que o BE põe à cabeça das prioridades políticas dos próximos tempos dossiers como as rendas da energia,a lei de bases da Saúde e o investimento nos transportes públicos. "E, todas essas obrigações, há só uma certeza: cá estará o Bloco de Esquerda", prometeu.



CATARINA DIZ QUE BE TEM GENTE "QUE SABE MAIS QUE MINISTROS"



A XI Convenção do Bloco é aquela em que o partido se assume como pronto para governar. E a isso não é alheia a declaração de óbito passada ao voto útil, como também não o são as farpas ao poder absoluto das maiorias absolutas. Mas acima de tudo há uma tentativa de o BE se apresentar como preparado para assumir responsabilidades, depois de uma legislatura em que o apoio ao Governo se ficou pelo Parlamento.



"O Bloco mostrou que tem gente capaz, que sabe mais do que tantos ministros, porque conhecemos os problemas pela vida", afirmou a coordenadora bloquista, que diz que "foi preciso competência para trabalhar áreas tão diversas como a Economia, a Saúde, o Ambiente" e que puxa dos galões de um partido que considera ter mostrado "capacidade de promover diálogos, de construir pontes, de estabelecer compromissos".



A estratégia agora é crescer nas urnas. Catarina não diz quanto. Francisco Louçã chegou a admitir que seriam precisos 20 a 25% para o partido ter influência suficiente para impor uma política de esquerda e poder assumir pastas ministeriais. A ambição é sustentada na convicção do fim do voto útil aberta pela solução de governação à esquerda desenhada em 2015.



"Aquele voto com medo da direita e que preferia uma solução má a uma solução péssima, esse voto útil morreu. Paz à sua alma.