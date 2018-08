Quem compra casa tem a hipótese de beneficiar do pagamento do imposto municipal sobre os imóveis (IMI) durante três anos, se aquela corresponder à habitação própria e permanente. Esta regra aplica-se a proprietários únicos e a co-proprietários (como casais), mas esta isenção termina caso algum dos proprietários alterar a sua morada fiscal. Se um dos proprietários definir outra casa como a sua morada fiscal, o fisco entende que não se encontram reunidas as condições necessárias para usufruir da isenção fiscal.Segundo a Autoridade Tributária e Aduaneira, em resposta a um contribuinte, se um dos co-proprietários alterar a sua morada fiscal deixam de verificar-se os requisitos necessários.Segundo a Autoridade Tributária, para que a isenção se mantenha é necessário que os pressupostos que deram lugar à atribuição do benefício se mantenham durante toda a sua vigência, cita o Diário de Notícias. "Sendo o IMI um imposto periódico cujos factos tributários se renovam, anualmente em 31 de Dezembro, os pressupostos de isenção devem ser aferidos no mesmo espaço temporal durante toda a sua vigência", refere o fisco.O benefício da isenção de IMI ficou estabelecido nos três anos em 2012 apesar de haver a possibilidade de a mesma pessoa ou família beneficiarem de mais três anos, em caso de aquisição de novo imóvel destinado a habitação própria e permanente e aplica-se apenas a pessoas com um rendimento anual inferior a 153 300 euros e com uma casa cujo valor patrimonial (VPT) não exceda os 125 mil euros.