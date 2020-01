Carlos Meira admite que o povo está desconfiado do CDS e que representa um "povo que trabalha para sobreviver".Carlos Meira dedicou palavras "aos mais velhos e mais novos", dando palavras de agradecimento aos primeiros e de incentivo aos segundos. "Lutem sempre pela liberdade, pela democracia, nunca esquecendo que Portugal e o seu povo são a primeira razão pela qual estamos ao serviço do CDS e da JP. Sempre sem medo, sempre livres".O seu discsurso acabou de forma diferente dos restantes que terminam a aclamar o CDS e Portugal: "Viva o Alto Minho, viva Viana do Castelo!"

Está a decorrer, em Aveiro, o 28º Congresso do CDS-PP. Cinco candidatos enfrentam-se para assumir a liderança deixada vaga por Assunção Cristas depois de, nas legislativas de 2019, o CDS ter passado de 18 deputados para os cinco, conseguindo apenas 4,2% dos votos.

Os cinco candidatos à liderança são Abel Matos Santos, o deputado e porta-voz João Almeida, o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira, e o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos (mais conhecido por Chicão).

Foram apresentadas a congresso 15 moções, as cinco dos candidatos a líder e mais dez, de dirigentes e militantes, entre elas uma do eurodeputado Nuno Melo e do parlamentar Telmo Correia.