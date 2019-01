Carlos Eduardo Reis vai aprovar a moção de confiança apresentada por Rui Rio. E garante que "dois terços" da sua lista votará consigo.

Foi preciso uma reunião longa que se arrastou até à madrugada de ontem para Carlos Eduardo Reis definir o seu sentido de voto no Conselho Nacional de hoje. O objetivo era arrastar toda a lista de 14 conselheiros que encabeça, mas nem todos estão do seu lado.



À SÁBADO, o conselheiro nacional diz que pelo menos "dois terços" da sua lista irão votar a favor da moção de confiança de Rui Rio. Mas salvaguarda que ainda há muita coisa em aberto enquanto não se definir se o voto é secreto ou de braço no ar.



"Numa coisa tão fraturante é difícil arrastar toda a gente", diz à SÁBADO Carlos Eduardo Reis, que prefere remeter as explicações do seu voto favorável a Rio para a reunião que começa às 17h.



"Darei a justificar primeiro ao Conselho Nacional", afirma, explicando apenas que em seu entender o partido não deve ir para diretas neste momento.



Carlos Eduardo Reis já avisou Luís Montenegro, com quem tem relações pessoais próximas, desta sua decisão.



A lista que encabeça é a segunda maior do Conselho Nacional, já que Rio apresentou a votos uma lista conjunta com Pedro Santana Lopes da qual tem apenas metade dos conselheiros eleitos.



Há cerca de 135 conselheiros com direito a voto, 70 dos quais eleitos directamente.