O caso das nomeações familiares dentro do Governo e do Partido Socialista já é notícia em Espanha. O correspondente em Lisboa do jornal ABC escreveu um texto intitulado "El presidente de los socialistas portugueses bate todos los récords de enchufismo" ("O presidente dos socialistas portugueses bate todos os recordes de compadrio").





Para sustentar a sua afirmação, o correspondente lembra o caso revelado pela SÁBADO do primo de César que foi nomeado para a administração da empresa pública Navegação Aérea de Portugal (NAV), depois de ser sugerido por dois ministros socialistas: o então-ministro do Planeamento e Infra-Estruturas, Pedro Marques, e o ministro das Finanças, Mário Centeno.



Mas o jornalista vai ainda mais longe e afirma que "toda a família directa de Carlos César, originária de Ponta Delgada (Açores), está colocada em posições do governo regional das ilhas". Dá então o exemplo da esposa de Carlos César, Luísa, que preside à Casa da Autonomia, o seu filho está na estrutura regional do PS e a nora é vice-secretária do governo regional.



O correspondente afirma ainda que Carlos César não se lembrou de outro argumento para defender-se das acusações de nepotismo que não lembrar que "o seu bisavô e a sua bisavó já estavam ligados a cargos políticos no seu tempo".



O jornal espanhol lembra ainda que a contar com a família César, são 48 as ligações familiares no Governo do PS e na estrutura do arquipélago dos Açores, também ela socialista.

O texto começa com o jornalista a referir que Carlos César "quebra todos os recordes dentro do escândalo de compadrio" que tem levado as pessoas à incredulidade pela forma como "o Governo de António Costa montou toda uma trama familiar".