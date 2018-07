A Câmara Municipal de Faro contratou o ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, ex-presidente do PSD/Algarve e cantor popular, Luís Gomes, para requalificar a frente ribeirinha de Faro. Nas últimas eleições autárquicas a Câmara Municipal de Faro foi ganha pela coligação PSD/CDS, sendo liderada por Rogério Bacalhau Coelho.

O contrato celebrado com a sociedade Luís Soromenho Gomes, Unipessoal Lda. data de 26 de Janeiro de 2018 pelo valor global de €72 mil. O contrato tem por objecto "a aquisição de serviços de consultoria para a requalificação da frente ribeirinha de Faro e vigorará pelo período de dois anos", mostra o contrato a que a SÁBADO teve acesso.

A sociedade Luís Soromenho Gomes foi criada a 12 de Outubro de 2017 e está registada como uma empresa de "actividades de consultoria para os negócios e a gestão". Até ao dia 10 de Outubro, Luís Gomes tinha actuado como presidente da Câmara de Vila Real de Santo António. Na actividade registada no Racius da sociedade Luís Soromenho Gomes encontra-se apenas a celebração de um contrato público sem quaisquer dados, em Março de 2018, bem como a sua fundação e a Prestação de Contas Individual, em Julho deste ano. O contrato explicita que as facturas deverão ser emitidas com uma periodicidade mensal pela Luís Soromenho Gomes à Câmara Municipal de Faro.

Luís Gomes recebeu o convite em Dezembro de 2018, tendo havido reuniões técnicas entre Outubro e Novembro, informa fonte do gabinete do presidente da Câmara Municipal de Faro. Segundo a mesma fonte, este projecto de "requalificação do cais é fundamental para Faro" e "o engenheiro Luís Gomes é, certamente, o homem indicado para o trabalho".

Apesar de não haver, no currículo de Luís Gomes a indicação de trabalho que o classifique para este projecto, a Câmara Municipal de Faro garante que o trabalho que desenvolveu enquanto edil da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António mostram que "é alguém sem igual na questão do planeamento e urbanismo", "tendo sido o responsável pela requalificação da frente ribeirinha de Vila Real de Santo António".



"Em Lisboa pode não ser assim, mas no Algarve, o engenheiro Luís Gomes é altamente conceituado no que à recuperação de frentes ribeirinhas diz respeito, pelo trabalho que desenvolveu enquanto autarca em Vila Real de Santo António", assegura fonte da autarquia de Faro.



De acordo com o contrato disponível no Portal Base - onde são publicados os contratos celebrados pelos organismos públicos - a assunção de compromisso foi autorizada em reunião da Câmara Municipal de 4 de Dezembro de 2017 e em sessão da Assembleia Municipal a 22 de Dezembro de 2017.

A 1 de Janeiro de 2018, entrava em vigor o decreto-lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto, que previa que os contratos por ajustes directos não podiam exceder o valor de €20.000 - o que acontece com o acordado entre a autarquia de Faro e Luís Gomes. Ao abrigo da lei anterior, os ajustes directos podiam ser celebrados até os €75.000, valor não excedido por €3.000, neste caso.





De acordo com o gabinete do presidente da Câmara Municipal de Faro, todo o contrato foi feito com "base na legalidade", respondendo à lei em vigor antes da aplicação do decreto-lei nº 111-B/2017, por o convite datar de Dezembro de 2017.Luís Gomes faz parte da comissão nomeada pelo Ministério do Mar do projecto de requalificação do cais comercial, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Faro, comissão tornada .Luís Gomes foi eleito três vezes presidente do PSD Algarve, e foi presidente da Câmara de Vila Real de Santo António pelos sociais-democratas durante 12 anos. Actualmente, o político é músico do género "romântico latino", como atesta a sua página de Facebook. A sua bandaDime por Que, que integra a banda sonora da telenovela da TVI A Herdeira.







Formado em Engenharia do Território pelo Instituto Superior Técnico, o currículo de Luís Gomes inclui actividade como docente universitário e deputado à Assembleia da República, tendo integrado a Comissão Permanente do Poder Local, Ordenamento do Território e Ambiente e a Comissão eventual para os Incêndios Florestais, entre 2002 e 2005.

A SÁBADO tentou contactar com Luís Gomes, não tendo recebido resposta, à hora de publicação deste artigo.