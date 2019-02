Câmara de Braga com as contas bancárias penhoradas

Segundo o diário, a Câmara de Braga está prestes a finalizar um pedido de empréstimo para fazer face às obrigações face à ASSOC de Braga, podendo não se chegar à penhora das contas bancárias. Mas a Soares da Costa, pelo contrário, diz manter a penhora. Antes de pagar os 3,8 milhões de euros, o município queria que as empresas responsáveis pela construção do estádio fizessem a substituições das ancoragens que apresentam defeitos, o que pode representar cerca de sete milhões de euros. O município foi ainda condenado a pagar mais cinco milhões de euros às empresas do ASSOC e Soares da Costa mas apresentou recurso.

O consórcio ASSOC de Braga e a empresa Soares da Costa requisitaram a penhora das contas bancárias da Câmara Municipal de Braga. Este pedido foi conseguido, segundo o Jornal de Notícias.Em causa estão os 3,8 milhões de euros que o Tribunal Administrativo de Braga disse que a câmara deveria pagar às empresas envolvidas na construção do estádio de futebol da cidade, no prazo de 20 dias. Isto aconteceu em setembro do ano passado.