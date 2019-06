Avante!: a festa que foi de Ruben de Carvalho desde a primeira edição

De Cunhal à TV

O partido não olhou a meios para fazer uma demonstração de força:

- O CULTO: Todos os livros vendidos pelas edições Avante! tinham 25% de desconto à excepção do livro da festa – dois tomos de uma obra de Cunhal sobre

a reforma agrária.

- O JOGO: 60 voluntários asseguraram a realização de sorteios em tômbolas. Entre os prémios estavam peças decorativas em vidro da Marinha Grande.

- A IMAGEM: A Telefesta foi um canal criado de propósito para a festa. Em 35 ecrãs espalhados pelo recinto os visitantes podiam assistir às emissões entre as

14h e as 20h, com entrevistas e reportagens sobre a festa.

Comércio em alta

A angariação de receitas para o partido não é de hoje. Em 1976 foram feitos milhares de contos em vendas

- PÊSSEGOS. Um saco de quatro quilos custava 25$00 (cerca de 2,88 euros). Os camaradas adoraram: no pavilhão da reforma agrária foram vendidas oito toneladas.

- CÃES SERRA DA ESTRELA. Foram vendidos no stand da Guarda. A organização da festa também pediu aos representantes do distrito para trazerem ovelhas.

"Bem parvos fomos, que as vendíamos de certeza", queixou-se um vendedor ao Avante!.

- CHARUTOS CUBANOS. Na tabacaria comercializavam-se diversas marcas de cigarros, bem como os "afamados charutos cubanos", anunciava o programa da

festa.

- BONECAS. Estavam vestidas de ceifeira e armadas com uma foice, um avental e as letras do PCP bordadas a vermelho. Esgotaram numa tarde.

Mas até comunistas como Ruben de Carvalho, que não acredita em Deus, usaram a expressão "milagre". Decidiu-se ir buscar um transformador que tinha sido usado durante a contagem dos votos nas presidenciais de Junho. A seguir, encontrou-se uma grua e um camião para transportar agigantesca máquina. Resultado: o problema foi resolvido em tempo recorde e houve luz. A polícia não conseguiu apurar se foi atentado ou não. Mas os comunistas não duvidaram – e ainda hoje acreditam – que a acção tinha a marca dos "reaccionários".A explosão causou prejuízos de cerca de mil contos (cerca de 115 mil euros se tivermos em conta a inflacção), noticiou o jornal A Luta no dia seguinte. A este valor juntou-se o do aluguer do pavilhão da FIL, na altura nas mãos dos trabalhadores. "Alugámo-lo durante mais de um mês e creio que o que pagámos deu para os salários dos trabalhadores, que atravessavam uma situação periclitante", conta Ruben de Carvalho, organizador da festa – cuja 40ª edição se realizará a 2, 3 e 4 de Setembro na Atalaia, Amora e Seixal.Cansado, Dias Lourenço – o militante histórico que morreu em 2010, com 95 anos – caiu numa cadeira e adormeceu. O director do jornal oficial do partido, o Avante! – a publicação que fazia 31 anos –, estava há vários dias a ajudar a montar a festa. Tinha os cabelos desalinhados e agravata descaída. Era 00h20 e dezenas de pessoas continuavam a martelar e a montar os stands das exposições. "Camarada segura daquele lado", dizia um voluntário a outro, enquanto levantava um painel.Outros militantes colavam cartazes. Uma mulher ajeitava as flores da sua banca. O trabalho continuou durante a sexta--feira, dia 24 de Setembro, e só parou às 20h, com a chegada do líder histórico, Álvaro Cunhal. "É uma grande afirmação da força e da vitalidade do partido", disse. Só depois as portas se abriram ao público.A visita discreta do secretário-geral do PCP foi criticada no dia seguinte pelo vespertino Jornal Novo, dirigido por Proença de Carvalho: "Cunhal já lá esteve descansadamente, pelo seguro, horas antes de as portas se abrirem ao povo." Uma das poucas vezes em que o líder comunista sedeixou ver foi no auditório, logo no primeiro dia de festa – que se prolongou por três dias. "A cabeleira branca de Cunhal, aparecendo entre a multidão antes de o espectáculo musical começar, fez saltar os punhos e soar os habituais slogans do partido", descreveu o jornal O Dia, dirigidopor Vitorino Nemésio.Uma hora e meia depois ainda estavam pessoas na fila à espera para entrar. Apesar de a direcção da festa ter anunciado o desejo de vender 100 mil entradas permanentes, ninguém esperava aquela enchente. "Não há ideia de quantas pessoas foram", diz Ruben de Carvalho, responsávelmáximo pela organização de todos os Avante!.Odete Santos até desistiu de ouvir o discurso de Cunhal e um concerto de Carlos do Carmo. "Era muita gente", justifica. Jerónimo de Sousa chegou no meio da confusão. "Lá fui com a minha mulher, num velho chaço, de Santa Iria da Azóia até Alcântara", recorda à SÁBADO.O actual secretário-geral do PCP tinha ajudado a montar a festa – uma tradição que se prolongou nos anos seguintes, em que Jerónimo se tornou membro da "brigada dos postes", responsável por colocar os postes de iluminação no recinto. E podia até ter levado a filha: durante os três dias, alguns voluntários asseguraram o funcionamento de uma creche e foi montado um circo popular. Havia trapezistas, palhaços, cães amestrados, cavalos e até os muito americanos cowboys, anunciados no programa da festa, uma revista com capa a cores que custava 20 escudos (2,30 euros a preços actuais). "Acabou por ficar com a avó", diz Jerónimo."A pequenita", como carinhosamente lhe chama o líder do PCP, perdeu assim a oportunidade para ver a actuação de Luís Cília, autor do hino Avante, Camarada!. Mas a verdade é que, mesmo que acompanhasse o pai, teria de se esforçar bastante para o escutar: sem divisões entre ossete palcos e as áreas de exposição, a qualidade do som era pobre. "Vim aqui para cantar, mas se não quiserem é melhor calar-me", disse Cília a certa altura. Optou por continuar. Também lá estiveram outros nomes importantes da música de intervenção, como Barata-Moura, Adriano Correia de Oliveira ou José Jorge Letria."Ficámos fascinados com o carinho que o povo nos dedicou", conta Letria, que deixou de cantar em meados dos anos 80 e se desvinculou do PCP em 1991. "O PCP ainda estava marcado pelo 25 de Novembro de 1975", analisa o também escritor. A festa serviu, segundo o antigo militante, "para mostrar o carinho das pessoas pelo partido".Na véspera, os comunistas tinham sofrido um novo golpe: o Conselho de Ministros, presidido por Mário Soares, tinha anunciado a restituição de terrenos da reforma agrária – e as primeiras terras deviam ser devolvidas logo a partir da segunda-feira, o dia seguinte à festa. "Também por isso, fez-se um esforço para provar que a reforma agrária era produtiva", explica Letria.Venderam-se batatas, cebolas, carne, vinho, fruta, doces, azeite e cereais. Os agricultores prepararam gráficos com a evolução das colheitas desde o início da reforma. O mesmo teria acontecido nas várias indústrias: durante meses, os operários de fábricas como a Sorefame ou a Siderurgia Nacional prepararam cuidadosamente as suas exposições. Fizeram slides e levaram instrumentos de trabalho para mostrar noAvante! como trabalhavam.Como hoje sucede, vendiam-se petiscos no stand do Alentejo ou no da Guarda. Na barraquinha do Algarve, José Lopes de Brito, de 58 anos, tirava cervejas. Não voltaria à festa do Avante! – teve um ataque de asma e morreu. Entretidos com as peças de teatro, bailaricos, filmes (com Eisenstein como cabeça de cartaz) e concertos, os camaradas não deram contado drama – quando repararam já não havia nada a fazer.Vieram artistas de 22 países – dos amigos cubanos e soviéticos até aos comunistas das antigas colónias. "Um grupo soviético levou ao rubro a multidão interpretando canções como Kalinka", escreveu O Diário. Os italianos Area cantaram uma versão rock da Internacional. Entre os portugueses, os mineiros de Aljustrel animaram os bastidores depois da actuação de sábado: de braço dado com outros artistas portugueses e estrangeiros, dançaram e entoaram cantigas tradicionais."Era o início dos festivais de Verão", sublinha Honório Novo, que considera o Avante! percursor deste tipo de eventos.Todos tinham uma missão. A actriz Maria do Céu Guerra, por exemplo, foi escolhida para acompanhar algumas das estrelas internacionais convidadas. "Eu era do partido e fiz aquilo que me pediram. Acompanhei camaradas da RDA e da Bulgária", recorda.No último dia, o do comício de encerramento, todas as delegações estiveram no palco virado para o Tejo. A multidão, apertada no parque de estacionamento da FIL, saudou entusiasticamente os camaradas da União Soviética e dos restantes países comunistas. A ameaça de um temporalainda fez temer o pior: "Na madrugada de sábado, uma tromba de água inundou a FIL. Passámos o dia a varrê-la", conta Ruben de Carvalho.Eram 17h quando Álvaro Cunhal começou a discursar. "Foi o facto mais relevante da festa", lembra Jerónimo de Sousa. Interrompendo as palavras do líder, os camaradas, eufóricos, erguiam os punhos direitos e gritavam: "PCP! PCP!". Cunhal retomava: "Para alguns que falam do enfraquecimento do partido, aqui está esta festa para lhes responder."A festa só terminou na madrugada de segunda-feira – dia de trabalho para muitos. E o tal primeiro dia das desocupações da reforma agrária.