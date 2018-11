Bruno de Carvalho e Mustafá foram denunciados por três membros da claque

Foram estas as provas centrais usadas para pedir a prisão preventiva do ex-presidente do Sporting e do líder da JuveLeo, Nuno Mendes, conhecido como Mustafá. Os investigadores dizem que Bruno de Carvalho é "violento", que pode fugir ou perturbar o inquérito.