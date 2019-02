Bronca em eleição da JS deixa militantes a votar na rua

A disputa entre Miguel Costa Matos e Margarida Matos pelo lugar que até há pouco tempo era de Maria Begonha, na Federação de Lisboa da JS, ainda mal começou, mas já está a ser atribulada.

Esta sexta-feira à noite, decorria a eleição de delegados ao congresso da FAUL em Mafra, Arruda dos Vinhos e Sintra. Mas em Mafra a demissão do presidente da mesa - apoiante de Miguel Costa Matos - fez com que a votação tivesse de decorrer na rua, à porta do local para onde estava previsto o ato eleitoral.