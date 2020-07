Boato sobre covid-19 no meio de guerra interna no PSD

Publicação Luís Tavares Branco Foto: D.R.

O que é que as eleições para a distrital de Setúbal do PSD têm que ver com um surto de covid-19 no Barreiro? Aparentemente, nada. Mas quando o foco de infeção afinal não existe e a informação foi passada numa mensagem falsa a militantes sociais-democratas há quem veja nisso uma jogada interna para desmobilizar os votantes da concelhia.A história começa com um SMS que aparecia como se tivesse sido enviado pela DGS. No texto que chegou aos telefones de militantes sociais-democratas do Barreiro, lia-se: "Surto pandémico na Santa Casa da Misericórdia do Barreiro. Perigo de contágio. Situação de Estado de Emergência. Por favor fique em casa".No remetente, aparecia "DGS" e isso deu de tal forma credibilidade ao boato, que obrigou a provedora da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro a vir a público desmentir a existência de um surto na instituição."Esta informação é totalmente falsa e constitui um acto de enorme gravidade por difundir uma mentira que lança o pânico na comunidade.Gostaríamos de assegurar aos familiares das muitas centenas de utentes que se encontram ao nosso cuidado que, até ao momento, não há registo de qualquer caso suspeito ou confirmado de COVID-19", lê-se num comunicado assinado pela provedora Sara Xavier de Oliveira.A situação levou mesmo a Santa Casa do Barreiro a reportar "às autoridades competentes o ocorrido para os devidos efeitos, designadamente, para procedimento judicial", como se explica na mesma nota.Assim que se percebeu que a mensagem era falsa, começou a circular entre os apoiantes do candidato Paulo Ribeiro e de Bruno Vitorino (atual líder da distrital e crítico de Rui Rio) a ideia de que o falso SMS era afinal uma jogada para desmobilizar quem ia votar na lista A. E houve mesmo quem partilhasse a teoria nas redes sociais, garantindo que essa estratégia não impediria o voto.Entre os sociais-democratas barreirenses, a tese é a de que o boato circulou através de contactos de militantes retirados das listas e terá sido usado um serviço de SMS contratado para o efeito a que se atribuiu o nome "DGS"."Lavar com ética as campanhas de desinformação é uma recomendação importante no que diz respeito a estas situações que vamos vendo aqui e acolá ", escreveu no Facebook Luís Tavares Bravo, apoiante da lista A.Contactado pela SÁBADO, Bruno Vitorino adiantou que vai também apresentar queixa às autoridades."Isto não é uma caso de política. Isto é um caso de polícia. Quem fez isto tem que ser descoberto e responder perante a justiça", disse à SÁBADO, notando a hegemonia no Barreiro da lista de que faz parte, que naquela concelhia obteve 212 votos para a mesa da assembleia distrital e 209 para a comissão permanente distrital de 217 votantes (num universo eleitoral de 270 militantes).