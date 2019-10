Bloco pode conseguir o melhor resultado da história

Na Assembleia os bloquistas deverão conquistar entre 16 a 22 assentos.

O Bloco de Esquerda pode obter um resultado histórico. De acordo com a projeção à boca da urna da Intercampus para a CMTV, o partido liderado por Catarina Martins surge em terceiro lugar com 7 a 11% dos votos.Até a estas eleições, o melhor resultado do partido que concorreu pela primeira vez em 1999 tinha sido em 2015, onde conseguiram 10,2% dos votos nacionais.As projeções permitirão ao BE obter 17 a 24 lugares no Parlamento.Atualmente o Bloco conta com 19 assentos parlamentares.