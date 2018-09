O Bloco de Esquerda denunciou uma praxe "humilhante" ocorrida na Universidade de Évora e que foi amplamente divulgada através de um vídeo a circular nas redes sociais.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, pode ver-se um estudante recém-entrado na Universidade de Évora, que foi obrigado a ajoelhar-se sobre as próprias mãos e a colocar a cabeça no chão com um pó branco espalhado por cima que aparenta ser farinha. Durante a gravação do vídeo pode ouvir-se o rapaz a dizer que não aguenta mais e instado a aguentar: "Desenmerde-se".



O vídeo tem mais de 200 mil visualizações e foi partilhado por milhares de pessoas.



O BE identifica o local como sendo o Rossio de São Brás, em Évora. Os bloquistas consideram "absolutamente inaceitável" que, apesar das sucessivas campanhas de combate à praxe violenta, actos como estes, "de profunda violência e humilhação", continuem a ser "impunemente tolerados e praticados".