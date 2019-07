Bloco ocupa Pontal do PSD

A Festa do Pontal, que tradicionalmente marca a rentrée do PSD, vai ser no último sábado de agosto, dia 31, com a presença de Rui Rio, presidente do partido. Mas desta vez não será no calçadão da Quarteira, mas em Monchique. O PSD "cedeu" o habitual local da sua festa ao Bloco de Esquerda, que realizou ali o seu primeiro comício de verão no Algarve, na última segunda-feira, com a coordenadora Catarina Martins, José Manuel Pureza, João Vasconcelos e Maria Baião.

A escolha do novo local da Festa do Pontal "prende-se não apenas com a importância de dar expressão a um concelho da serra algarvia, mas também deve ser encarada como uma manifestação de solidariedade para com aqueles que foram vítimas do terrível incêndio de 2018", segundo um comunicado do presidente da distrital do PSD/Algarve, David Santos.



Esta festa começou com a presença do fundador do partido Francisco Sá Carneiro, a 29 de agosto de 1976, num pinhal na zona do Pontal, próxima do aeroporto de Faro.