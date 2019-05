"Nestas eleições confirma-se o Bloco de Esquerda como terceira força política nacional", destacou, perante o entusiasmo da plateia bloquista.



Segundo as projeções, prosseguiu o diretor de campanha, o BE "duplica a sua votação e garante um aumento da sua representação no Parlamento Europeu".



Assim, Jorge Costa congratulou-se com resultados que as projeções indicam.



Segundo a sondagem divulgada pela SIC, realizadas pela ICS/ISCTE/GFK/Metris, o Bloco de Esquerda conseguiu 8,5% a 11% dos votos, conquistando dois a três mandatos. Já a sondagem da RTP/Universidade Católica dá 9% a 12% dos votos ao BE, correspondendo também a dois a três deputados.

O diretor de campanha bloquista, Jorge Costa, destacou hoje que as projeções das eleições europeias confirmam o BE como "terceira força política nacional", prevendo-se a "duplicação da votação", sublinhando "a derrota profunda da direita".Na primeira reação às projeções dos resultados das eleições para o Parlamento Europeu, Jorge Costa começou por "registar uma derrota profunda da direita e das suas forças nesta eleição para o Parlamento Europeu".