Tal como está, o BE não tem condições para viabilizar o Orçamento. Mas "a porta continua aberta" para uma negociação até à votação na generalidade, desde que haja um compromisso escrito.

A confiança quebrou-se entre BE e Governo e os bloquistas vêm agora "propaganda" em medidas como a contratação de médicos, prevista no último Orçamento, ou o apoio extraordinário para trabalhadores informais, aprovado, no Suplementar, que ainda não saíram do papel. Por isso, o BE endurece o discurso, a pensar num

eleitorado que não vê a influência que o partido tem na governação.

"As pessoas vão pedir responsabilidades a quem votou o Orçamento", diz Mariana Mortágua, explicando que o ficou para trás foi o mais fácil porque foram Orçamentos aprovados em tempos "de crescimento", mas que a crise que aí vem pede outro nível de exigência política.

"É apenas a responsabilidade que nos leva a ser tão exigentes", afirma a deputada, que antevê que "daqui a seis meses" o Novo Banco peça uma nova injeção de capital e que nessa altura quem estará a braços com o desemprego e as dificuldades do SNS não compreenderá que o BE tenha aprovado um Orçamento que continua a prever "476 milhões de euros"

para pagar os prejuízos da Lone Star".

"As divergências que existem não são diferenças de detalhe mas de fundo na resposta à crise", vinca Mortágua, pedindo medidas concretas em quatro áreas: trabalho, saúde, apoios sociais e Novo Banco.

"São os mesmos, são sempre os mesmos", insiste a bloquista, que diz que o que é diferente é o momento político, "porque temos uma crise a responder". "É por isso que não é igual a orçamentos de anos anteriores", afirma.

"O momento político que vivíamos então permitiam esses avanços que eram sinais de progresso", defende, argumentando que agora o Orçamento

precisa " de medidas que façam aquilo que dizem ", "não precisa de intenções que não têm concretização".

Para quem acha que o BE está a querer ter uma influência maior do que a expressão eleitoral que tem, Mariana Mortágua responde: "O BE defende o controlo público de todos os setores estratégicos e nem por isso são essas as propostas que se estão a discutir agora ".

Mas os bloquistas também não aceitam é o acenar com o ónus de uma crise política. "Há uma coisa que não resolve nenhuma crise que é a chantagem".