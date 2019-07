Imposto Municipal sobre Imóveis (

O Bloco de Esquerda, no projeto de resolução entregue esta terça-feira, refere que a importância das Repúblicas foram reconhecidas pela própria Câmara Municipal de Coimbra que, para as proteger da pressão imobiliária, as tem vindo a reconhecer como de interesse histórico e cultural, mediante uma candidatura.No caso de verem este estatuto ser concedido, as Repúblicas ganharão uma isenção de IMI, um direito "que não tem vindo a ser respeitado pela Autoridade Tributária e Aduaneira, criando uma situação de desigualdade entre as Repúblicas que são e as que não são propriedade da Universidade de Coimbra", refere o BE.O Bloco recomenda então que o Governo adote as medidas necessárias ao reconhecimento da isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para as Repúblicas de estudantes de Coimbra com estatuto de interesse histórico e cultural local, tal como aprovado no Orçamento do Estado para 2019.E lembram ainda os bloquistas as palavras escritas por José Saramago no livro de registos da República Ninho dos Matulões a 16 de Janeiro de 1986: "A partir de hoje, a Coimbra que sempre me pareceu uma cidade ‘fechada’, passou a ser uma porta de par em par aberta, onde sei que sempre poderei vir bater".A Câmara de Coimbra reconheceu em junho de 2018, por unanimidade, o interesse histórico e cultural ou social local às repúblicas Prá-Kys-Tão e Inkas, elevando para cinco as casas de estudantes com este estatuto para as proteger da pressão imobiliária.Em maio, o executivo municipal tinha atribuído a mesma classificação, também por unanimidade, às repúblicas dos Fantasmas, Rápo-Táxo e Farol das Ilhas, esta última entretanto objeto de uma ordem de execução judicial, em 7 de junho, que obrigou os seus sete residentes a abandonarem a casa, por atraso de uma semana (em relação à data acordada com o proprietário do edifício) do pagamento de rendas em dívida, no montante de 13.250 euros.