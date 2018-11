Os "combatentes" do BE que morreram nos últimos dois anos foram alvo de uma homenagem na Convenção do partido. Homenagem a João Semedo foi a mais aplaudida.

O segundo dia da XI convenção do Bloco de Esquerda arrancou com um vídeo onde o partido relembrou os militantes e ilustres do partido que morreram nos últimos dois anos. Entre muitas salvas de aplausos, a maior foi, como seria de esperar, guardada para João Semedo, anterior coordenador do Bloco de Esquerda que morreu em Julho deste ano.

O vídeo in memoriam foi passado no pavilhão onde decorre a convenção, no Pavilhaõ Desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa, antes do discurso inaugural da coordenadora do partido, Catarina Martins.

João Semedo esteve em destaque no final do vídeo, tanto em imagens em que aparecia a apoiar a candidatura de Marisa Matias para a Presidência da República ou, já no final da sua vida, com a voz afectada pelo cancro, a defender a legalização da eutanásia, o direito de escolher pôr termo à vida, em comícios e no Parlamento.

O vídeo destacou alguns dos ilustres do partido que morreram nos últimos dois anos, começando pelo jornalista Alípio de Freitas que faleceu a 13 de Junho de 2017, depois de uma vida marcada por lutas revolucionárias no Brasil e outros países da América do Sul e terminando no médico que liderou, numa solução a dois, com Catarina Martins, os bloquistas.

Houve ainda homenagens destacadas para o realizador e jornalista António Loja Neves (1953-2018), o activista e poeta Ângelo Teixeira (a 29 de Janeiro de 2018), a jornalista Cabo Verdiana Helena Lopes da Silva (1949-2018), o actor e activista pelos direitos LGBT António Alves Vieira (1987-2018), que recebeu uma das maiores ovações durante o vídeo, candidato à Junta de Freguesia de Olhão Domingos Terramoto, o médico João Paulo Tomé (1945-2017), o deputado à Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim Miguel Rocha Pereira, Luís Cordeiro (1953-108), vereador independente eleito pelo Bloco de Esquerda no concelho do Seixal e, por fim, João Semedo, médico e ex-coordenador do Bloco de Esquerda.