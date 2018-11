Bloco de Esquerda reclama vitórias em Lisboa

O caso Robles pode ter manchado o mandato do BE na vereação da Câmara de Lisboa, mas Manuel Grilo garante que "é positivo" o balanço deste primeiro ano de mandato. O vereador que substituiu Ricardo Robles diz que a habitação "é uma disputa" na qual o partido quer "fazer a diferença" e lembrou que "foi o BE que propôs a regulamentação do alojamento local, que agora avança".

As referências ao tema da habitação foram uma forma de deixar claro aquilo que já tinha sido explicitado por Catarina Martins nesta Convenção. A polémica em torno do caso do vereador bloquista não inibe o partido de continuar a ter no combate à especulação imobiliária.

Mas a habitação está longe de ser a única área na qual o Bloco, que tem o pelouro da Educação e Acção Social, reclama vitórias na Câmara de Lisboa.

Manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, o fim do plástico nas refeições do 1.º ciclo, o fim do monopólio das empresas de catering são outras conquistas lembradas por Manuel Grilo, que ainda anunciou "mil novas vagas em creches" e garantiu que "o programa das salas de consumo assistido, previsto desde 2001, está finalmente a avançar" e que "o metro chegará a Alcântara e daí até às restantes freguesias do Ocidente, em modo metro ligeiro".

"O BE com responsabilidade governativa é isto: um instrumento para melhorar a vida das pessoas", assegurou Grilo, que reconhece que "não tem sido fácil" e que em muitas áreas "o porto de partida é o desacordo". Mas assegura que "o balanço é positivo".

"Disputamos as políticas na CML e na rua, garantindo que fazemos a diferença na cidade de Lisboa", afirmou, admitindo que faltam avanços em áreas como o reequipamento das escolas e o abandono escolar, o direito à habitação e a garantia de transportes públicos para todos.