A coordenação distrital de Aveiro do BE criticou hoje os horários irregulares da consulta aberta e do serviço de radiologia do Centro de Saúde de Ovar, o que atribui a "dificuldades em assegurar o funcionamento" dessas valências.Em comunicado, o Bloco de Esquerda afirma que "a consulta aberta existente no Centro de Saúde de Ovar tem funcionado de forma intermitente, registando-se vários dias em que a mesma não consegue ser assegurada e fica encerrada" - o que, desde final de 2018, acontece "em especial às sextas-feiras".Se, desde meados de 2018, as falhas de pessoal se verificavam em média dois dias por mês, em 2019 a situação tem-se agravado, com a consulta aberta a apresentar-se encerrada quatro a cinco dias por mês, "sempre à sexta-feira".Segundo o BE, situação idêntica verifica-se também com o serviço de radiologia dessa unidade de saúde, que desde 16 de agosto deixou de funcionar no período "das 17:30 às 24:00" e assim se manterá até à próxima sexta-feira."Esta decisão vai ao arrepio do que é o discurso que tantas vezes se ouve sobre a necessidade de aumentar a resolutividade dos cuidados de saúde primários, dotando-os de maior capacidade de resposta, nomeadamente no que toca a meios complementares de diagnóstico", alerta o BE.A coordenação distrital do partido já questionou o Governo sobre o assunto, solicitando que o Ministério da Saúde revele "que medidas imediatas serão tomadas para garantir o pleno funcionamento da consulta aberta e do serviço de radiologia no Centro de Saúde de Ovar".Para o BE, é "muito preocupante" que nessa unidade de saúde "se esteja a desinvestir na consulta aberta e na capacidade de resposta em determinados exames", sobretudo tendo em conta que o Hospital Francisco Zagalo, em Ovar, está sem seu serviço de urgência desde 2007."A inexistência no Centro de Saúde de uma consulta aberta para casos agudos obriga os utentes a deslocarem-se até Santa Maria da Feira ou Aveiro, sobrelotando os serviços de urgência dos respetivos hospitais", nota o partido.Contactada pela Lusa, a Administração Regional de Saúde do Centro não deu resposta ao pedido de esclarecimentos sobre o assunto.