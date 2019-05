Esta nova quadra mostra uma reação às críticas que foram apontadas ao partido por ter "pedido" a morte do presidente brasileiro Jair Bolsonaro no desfile do 25 de Abril, quando cantaram: "Ó meu rico Santo António/ Ó meu santo popular/ Leva lá o Bolsonaro / Leva lá o Bolsonaro para ao pé do Salazar".



"A Catarina Martins devia começar por comentar a enorme vergonha, para mim como português, de se apresentar numa manifestação cantando, rindo e batendo palmas enquanto pede a morte de chefes de Estado eleitos democraticamente, de países amigos, como é o caso do Brasil", afirmou o dirigente Nuno Melo em relação aos cânticos do 25 de Abril.

Durante a habitual marcha pela Avenida da Liberdade em que participam os partidos todos os anos no 25 de Abril, o Bloco de Esquerda (BE) entou um canto onde pedia que Santo António levasse "Bolsonaro para ao pé do Salazar". Agora, na manifestação do 1º de Maio, o cântico foi alterado para incluir o eurodeputado Nuno Melo e que ambos tivessem um destino menos "fatal".Os militantes do Bloco de Esquerda, encabeçados pela deputada Mariana Mortágua entoaram a seguinte quadra: "Ó meu rico Santo António/ Ó meu santo popular/ Leva o Melo e o Bolsonaro / Leva o Melo e o Bolsonaro simplesmente passear", repetidas vezes, como mostra o vídeo aicma.