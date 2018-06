O Bloco de Esquerda vai questionar André Ventura sobre as investigações ao seu gabinete no âmbito da operação Tutti Frutti. A Polícia Judiciária (PJ) esteve a analisar a contratação de um assessor, proveniente do PSD de Lisboa, suspeito de ter um cargo fictício na Câmara Municipal lisboeta.

Fabian Figueiredo, o candidato à presidência da Câmara Municipal de Loures em 2017, disse à SÁBADO que considera que estas suspeitas mostram apenas uma coisa: "André Ventura tem dois pesos e duas medidas. Ele tem uma forma de fazer política que todos consideram demagógica, estigmatizando a população e comunidades inteiras e afinal, qual não é o espanto quando percebemos que no melhor pano cai a nódoa?"

O bloquista relembra os discursos dirigidos à comunidade cigana de Loures feitos por André Ventura durante a campanha eleitoral para a autarquia e mesmo depois de ter sido eleito vereador por aquele círculo.

"É muito revelador que, depois de todos aqueles discursos, o gabinete de André Ventura esteja a ser investigado por suspeitas de criação de um cargo fictício para beneficiar um boy do aparelho do PSD Lisboa", lamenta Fabian Figueirdo.

O bloquista diz ainda que o social-democrata "recorre constantemente a preconceitos para fazer política e conquistar eleitorado e vê-se agora envolvido num caso de suspeita de alegada corrupção", considerando que esta suspeita devia levar Ventura a repensar na sua forma de fazer política.

Figueiredo desconsidera ainda as justificações apresentadas em nome do vereador da Câmara de Loures pelo PSD que informou que a "PJ esteve nos gabinetes e foi dada toda a colaboração" das equipas que ali trabalham. Essa mesma fonte, contactada pelo Correio da Manhã, explica que o referido assessor cuja contratação está a ser investigada trabalha com outra vereadora, nada tendo a ver com André Ventura. "Simplesmente foi o André, como cabeça a lista do PSD em Loures, a requisitar aquele assessor, mas não para trabalhar com ele." Fabian Figueiredo admite acreditar nesta hipótese, mas relembra que a contratação não deixou de passar pelas mãos do social-democrata que chegou à atenção pública durante a campanha eleitoral para Loures pelo discurso duro que teve para com as populações ciganas.

Mas o político diz que este não é caso único e que é prática comum no PSD Loures: "O PSD em Loures movimentou-se sempre pelos tachos políticos. Fez sempre acordos com o PS e CDU tendo em vista a colocação de boys nos serviços municipais e na estrutura da Câmara, desde o início. Um ex-vereador do PSD denunciou isso publicamente e é uma prática que se vai mantendo, e André Ventura não é alheio a essa prática".

O bloquista lembra ainda que as investigações estenderam-se a mais de 70 autarquias onde o PSD está representado, com acusações de usurpação de erário público.

O Bloco de Esquerda irá questionar o PSD por estas práticas em todos os órgãos onde está representado, garante Figueiredo que adiantou que o fará já na próxima assembleia municipal de Loures, que decorre quinta-feira, 5 de Junho. "Estas práticas não podem passar ao lado. Lamentamos que actos como este contribuam de forma negativa para a forma como as pessoas vêem a política", conclui, acrescentando ainda: "A corrupção autárquica é uma página que é necessário virar, os cidadãos estão fartos dos jobs for the boys".