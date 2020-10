BE sem condições para aprovar Orçamento

Catarina Martins já tinha deixado claro que a intenção era fechar um acordo para que o BE pudesse aprovar o Orçamento do Estado já na fase da generalidade em vez de deixar tudo em aberto para a especialidade. O prazo dado era o desta segunda-feira, a data em que o documento chega ao Parlamento, mas a poucas horas da entrega, a coordenadora do Bloco de Esquerda revela que, tal como está o que foi aprovado em Conselho de Ministros no domingo, não há condições para os bloquistas o aprovarem.

"Com aquilo que se conhece neste momento, não creio que o BE tenha condições para viabilizar o Orçamento do Estado", afirmou Catarina Martins à Antena 1, deixando o aviso de que as propostas do seu partido continuam em cima da mesa e há vontade negocial, apesar de revelar que não fala com António Costa desde a semana passada.

Uma fonte do BE explica à SÁBADO que "nada de substancial se alterou e o Governo manteve o impasse nas áreas fundamentais".

Para os bloquistas e apesar das declarações de Costa sobre as possibilidades de aprovar o Orçamento à esquerda, ficou registado que o primeiro-ministro optou por fechar o documento sem concluir a negociação com o BE.

No BE, frisa-se a"disponibilidade para negociar". Mas é certo que a omissão sobre o Novo Banco no documento fechado no domingo não augura grandes possibilidades de entendimento, uma vez que os bloquistas têm insistido na ideia de que é preciso que fique claro que não haverá nova injeção e capital público ainda que de forma indireta através de garantias do Estado.

Mesmo sem o BE, há possibilidade de o Governo viabilizar o Orçamento se conseguir o apoio de PCP, PEV e PAN.