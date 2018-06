O Bloco de Esquerda pretende ainda que deixe de haver financiamento público a estes eventos e que seja remetida para horários tardios.

O Bloco de Esquerda quer terminar com o financiamento público das touradas e limitar a transmissão televisiva das mesmas a horários nocturnos e devidamente identificados com uma bolinha vermelha no canto.



Estas propostas fazem parte dos dois projectos-lei entregues no Parlamento e aos quais o Diário de Notícias teve acesso.



A primeira proposta pretende impedir "o apoio institucional à realização de espectáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais". No entender do Bloco, ""nenhum recurso ou apoio público pode contribuir para este tipo de práticas", proibindo-se a Presidência da República, o Governo, os governos regionais, as autarquias, as comunidades intermunicipais, as empresas participadas do Estado e do setor empresarial local, os institutos públicos e entidades públicas independentes de o fazerem.



Já a segunda proposta diz que os espectáculos tauromáquicos são "susceptíveis de influírem negativamente na formação da personalidade de crianças e adolescentes", propondo então que a transmissão dos mesmos seja limitada ao período entre as 22h30 e as 6h00 da manhã, propondo que todas essas transmissões sejam acompanhadas de uma bolinha vermelha - "identificativo visual apropriado" para "programas suscetíveis de influírem de modo negativo na formação da personalidade das crianças ou de adolescentes".



As iniciativas vão ser discutidas a 6 de Julho no Parlamento, bem como um projecto-lei apresentado pelo PAN que tem como objectivo abolir definitivamente as touradas. O BE concorda com o projecto-lei do PAN, mas sublinha que "a forma de concretizar tem de ser mais pragmática", disse a deputada Maria Manuel Rola ao DN.



O Bloco cita ainda estudos que mostram que "a exposição pública de touradas parece causar um impacto emocional negativo em quem assiste, com particular incidência nos níveis de agressividade e ansiedade das crianças", entendendo o partido que "o abandono dessa prática corresponde a um avanço para a sociedade".



O BE quer ainda que a RTP deixe de organizar, promover e transmitir a sua Grande Corrida TV. "Se a RTP tem financiamento público, esse financiamento não pode financiar touradas, pode ser antes dirigido para projetos de bem-estar animal", apontou a deputada Maria Manuel Rola ao DN.