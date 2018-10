Pedro Filipe Soares quer saber se os avanços na reposição de rendimentos e direitos foram feitos "com o PS ou apesar do PS".

Para isso, o líder parlamentar bloquista voltou a recordar o parecer da UTAO, que aponta para uma divergência de 590 milhões de euros nos quadros do Orçamento do Estado que parecem indicar que há a intenção de não executar esse montante para alcançar o objectivo de um défice de 0,2% em 2019.



"Desperdiçámos dois mil milhões de euros de recuperação económica que não fomos capazes de introduzir no SNS, na escola pública, porque o senhor ministro preferiu ter um défice para Bruxelas ver", lembrou Soares, que quer saber se o Governo vai manter uma estratégia de suborçamentação que foi "o pecado de diversos governos", incluindo os da direita.



De resto, o deputado do BE, recordou que medidas como a descida do ISP ou a descida das propinas no ensino superior só foram aceites "na vigésima quinta hora", numa tentativa de demonstrar que essas foram conquistas da pressão à esquerda sobre o Governo.



Essa é, aliás, uma pressão que os bloquistas avisam querer manter no debate sobre o Orçamento na especialidade, adiantando desde já alguns dos pontos a que vão dar prioridade.



"Não consideramos que esteja fechada a proposta sobre energia", "não consideramos que está fechada a pasta das longas carreiras contributivas", "não consideramos que esteja fechada a pasta do IVA dos espectáculos", frisou Pedro Filipe Soares, anunciando que o BE se vai bater por uma maior redução da factura da electricidade, por melhores condições de reformas antecipadas e pelo fim da discriminação entre espectáculos ao ar livre (com IVA a 13% na proposta do Governo) e espectáculos em recintos fechados (que neste Orçamento passam a pagar apenas 6% de IVA).