O BE traz hoje a debate no Parlamento uma nova de Lei de Bases de Saúde. Mas a proposta pode nem ser votada.

"Uma nova Lei de Bases da Saúde não pode ser apenas um exercício de cosmética ou um mero jogo de palavras", disse hoje o deputado do BE Moisés Ferreira no arranque do debate sobre a proposta desenhada por António Arnaut e João Semedo.



As palavras de Moisés Ferreira pareciam dirigidas à proposta do grupo de trabalho liderado por Maria de Belém Roseira, que o mesmo deputado tinha considerado "insuficiente" esta semana.



De resto, nos pontos elencados por Moisés Ferreira como essenciais para a mudança do SNS não há consonância com o que Maria de Belém propõe.



O BE quer uma nova lei de bases "clara na separação entre público e privado, clara no combate à promiscuidade e ao negócio que dão cabo do serviço, clara quanto à gratituidade, quanto ao investimento, quanto à valorização dos profissionais".



Nenhum desses aspectos está garantido na proposta de Maria de Belém, que prevê a continuação de PPP na saúde, a manutenção das taxas moderadoras (apesar de com um tecto anual por utente) e não tem mecanismos especiais de incentivo à exclusividade para os profissionais de saúde.



Isso não impediu a deputada do PS Catarina Marcelino de entrar no debate para dizer que "é mais aquilo que une do que o que separa as duas propostas ", insistindo na ideia de esperar por Setembro, altura em que o trabalho de Maria de Belém chegará ao Parlamento, para fazer a discussão.



Essa é, de resto, a solução considerada ideal no PS, que ontem decidiu abster-se caso o projecto de Arnaut e Semedo ir a votos.



Evitar a votação tem sido o objectivo da liderança da bancada socialista, que tem estado em contacto com a liderança da bancada do BE para que os bloquistas façam baixar a proposta à especialidade sem a submeter a votação.



Não levar o projecto a votos poupa o PS ao embaraço de se abster em relação a uma proposta feita pelo histórico socialista António Arnaut, que foi alvo de grandes homenagens no Congresso socialista da Batalha.



Sabendo isso, Moisés Ferreira citou abundantemente António Arnaut no seu discurso. Nem assim se ouviram aplausos na bancada do PS, num plenário que arrancou com a sala a meio gás.



"Não aplaudem o Arnaut?", ouvia-se num aparte vindo da bancada do BE.



Apesar da picardia, dentro do BE há quem defenda que o melhor será mesmo não levar o projecto a votos.



"Se forçarmos a votação, vão dizer que somos inflexíveis e não estamos disponíveis para negociar", diz à SÁBADO uma fonte da direcção do BE, que desvaloriza a ideia de que assim o partido não conseguirá confrontar o PS com as suas contradições em relação ao legado de Arnaut.



"Vão sempre de ter de votar na especialidade. Aí vai perceber-se o que cada um quer para o SNS e isso vai acontecer em cima das legislativas", defende a mesma fonte.