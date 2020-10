Quem é que fechou a porta à negociação do Orçamento com o BE? A resposta para o Governo é clara: "Não há intransigência do nosso lado", diz o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, à SÁBADO. E acrescenta um pormenor importante: foram os bloquistas quem deixou sem resposta o último documento enviado pelo Governo. "De sábado para cá não temos resposta", revela.



Catarina Martins disse esta segunda-feira, na Antena1, que o Governo fechou a porta à negociação de forma "unilateral" ao aprovar uma proposta de Orçamento em Conselho de Ministros. Mas no Executivo a versão é outra.



Segundo explicou Duarte Cordeiro à SÁBADO, a troca de documentos de trabalho com os bloquistas foi interrompida um dia antes da aprovação do Orçamento em Conselho de Ministros.

Voltámos a responder sábado ao fim do dia , a explicar alguns dos pontos de diferença e a dar nota de alguns avanços", conta o governante, explicando ter deixado claro no e-mail enviado que o prazo se estava a esgotar e que "era preciso aprovar uma proposta" a tempo de a entregar na segunda-feira, para cumprir os prazos definidos.

" Nesse processo, explicámos que teríamos no domingo de aprovar uma lei e que na ausência de resposta teríamos de inscrever os avanços que estavam no nosso documento".

A resposta não veio, mas na cabeça do secretário de Estado que lidera as negociações, isso nunca foi um fechar de porta ao diálogo. Até porque no passado as conversas com o BE (e os outros partidos) não pararam com a entrega do documento no Parlamento, prolongando-se até à discussão na generalidade e, depois disso, durante a discussão na especialidade.