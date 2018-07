Pedro Filipe Soares explica as linhas essenciais na negociação do Orçamento do Estado.

Baixar o IVA da electricidade, aumentar o investimento em Saúde e Educação e garantir reformas antecipadas para as carreiras mais longas são pontos no topo das prioridades do BE na negociação com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2019.



Pedro Filipe Soares explica que são matérias que o BE "não conseguiu fazer valer no Orçamento do Estado para 2018", mas em relação às quais os bloquistas esperam "ter uma vitória até ao final da legislatura".



O líder parlamentar bloquista espera, de resto, que o Orçamento que agora está a ser discutido à esquerda tenha uma marca de "continuidade" e que não seja perturbado por uma lógica eleitoralista.



"Não podemos entrar em discursos eleitoralistas", avisa, descartando a ideia de que o trabalho de negociação à esquerda se esgote neste Orçamento.



"Não vamos hibernar nem a Assembleia da República vai fechar até às eleições", assegura.



BE quer baixar IVA da electricidade

Para os bloquistas, é essencial que a factura da energia baixe para as famílias no próximo Orçamento.



A ideia que está em cima da mesa passa por "modelar a taxa de IVA", ou seja, aplicar uma taxa reduzida até àquilo que se considera "um consumo essencial", aplicando uma taxa mais alta "ao que seria um consumo de luxo".



O BE defende que esta modelação coexista com a tarifa social que já abrange os mais carenciados, de forma a que a classe média possa também beneficiar desta redução da factura da luz.



"Estamos disponíveis para encontrar soluções imaginativas", afirma Pedro Filipe Soares, que garante partir para a negociação do Orçamento "sem uma visão dogmática".



Adicional ao IMI pode aumentar

Lembrando a ideia do imposto adicional ao IMI, que rendeu 130 milhões de euros aos cofres do Estado, Pedro Filipe Soares diz que o BE tem outras soluções para aumentar a receita, salvaguardando "o desagravamento dos impostos sobre o trabalho".



Sobre o adicional ao IMI, o BE quer discutir medidas para dificultar a fuga a este imposto, sem descartar a hipótese de vir a agravar a taxa aplicada.



De resto, o BE quer "rever a fiscalidade" para atacar a actividade especulativa no sector imobiliário, por exemplo, nas transacções "muito rápidas" que geram grandes mais-valias. E vai insistir na reversão do sistema de vistos Gold.