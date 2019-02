Foram precisos poucos minutos para BE e PCP virem deixar claro que o CDS não conta com os votos da esquerda para aprovar a moção de censura ao Governo anunciada esta sexta-feira.

"É uma iniciativa que não pode ser levada a sério", reagiu o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, que diz que se trata de "uma encenação" com o "objetivo de disputar espaço à direita".

Para João Oliveira as ações do Governo que merecem censura são aquelas em que o PS tem tido o apoio da direita.

"Essas opções, sim, deviam ser censuradas", frisa o comunista, que diz que em matérias como a Saúde, a manutenção das propinas e a legislação laboral, "tem sido o CDS a muleta de suporte ao Governo".

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, acha mesmo que esta iniciativa de Assunção Cristas "tem mais a ver com o Estado da direita e a disputa eleitoral no espaço da direita do que com o estado do país".

Para o bloquista, o que está em causa é a "sobrevivência eleitoral" da líder centrista. E as "únicas coisas concretas" que retirou do discurso de Cristas foi que o CDS "defende as PPP na Saúde e defende o abuso dos privados na ADSE".

A conclusão não poderia, por isso, ser outra para o BE que não o chumbo. "Votaremos contra esta moção de censura", anunciou Pedro Filipe Soares.