BE diz que proposta de Lei de Bases da Saúde apresentada por Maria de Belém "não mexe em assuntos fundamentais". Mas aplaude timing

O Bloco de Esquerda está satisfeito por conhecer já a proposta de Lei de Bases da Saúde elaborada por Maria de Belém Roseira a pedido de António Costa, mas considera que o texto entregue pela ex-ministra fica aquém do que era necessário "para salvar o Serviço Nacional de Saúde".



À SÁBADO, o deputado do BE Moisés Ferreira mostra-se satisfeito por não ter de esperar por Setembro para ficar a conhecer as ideias do grupo de trabalho liderado por Maria de Belém como estava previsto. "Parece-nos bem", diz o bloquista, que considera positivo começar já a debater as propostas para mudar a Lei de Bases da Saúde ainda nesta legislatura.



"Sempre dissemos que não aceitaríamos que esse grupo de trabalho servisse para procrastinar a discussão ou para subordinar a Assembleia da República, que é quem tem a iniciativa legislativa", nota Moisés Ferreira, admitindo que a apresentação feita por Maria de Belém Roseira apanhou o BE de surpresa. "Depois da resposta que António Costa deu no debate quinzenal a Catarina Martins, estávamos à espera de que essa proposta só fosse conhecida em Setembro".



Mas se o timing da proposta de Maria de Belém agrada ao BE, o mesmo não se pode dizer do seu conteúdo.



"É insuficiente para fazer o que é preciso para salvar o SNS", defende Moisés Ferreira, que acha "fundamental" alterar a actual Lei de Bases da Saúde aprovada em1990 "pelo PSD com o apoio do CDS".



"O BE tem defendido que a Lei de Bases de 1990 não serve e tem sido um dos principais problemas e fonte de degradação do SNS por abrir completamente a Saúde ao negócio privado", declara o deputado, insistindo na necessidade de "separar as águas" entre público e privado na Saúde.



Ora, é precisamente nessa separação que o BE acha que a proposta de Maria de Belém não vai suficientemente longe, por permitir de forma clara a existência de PPP na saúde, coisa que não seria possível com o projecto de Lei de Bases que o BE leva a debate no Parlamento esta sexta-feira.



"Na nossa proposta, o privado é supletivo ao público", esclarece Moisés Ferreira, lembrando que a Lei de Bases escrita por João Semedo e António Arnaut prevê que o SNS tenha exclusivamente uma gestão pública.



"Outra coisa que está ausente da proposta de Maria de Belém é a resposta para acabar com o negócio desumano dos seguros de Saúde", refere o bloquista que acha o texto do grupo de trabalho da socialista omisso nesse ponto.



"Na nossa proposta, quando os privados aceitam um doente com seguro de saúde têm de o tratar até ao fim ou indemnizar o SNS caso o transfiram para o público", vinca Moisés Ferreira, apontando "a valorização da dedicação exclusiva dos profissionais de saúde ao SNS" e o fim das taxas moderadoras para todos os actos prescritos por médicos como pontos diferenciadores da proposta subscrita pelo BE.



Na proposta de Maria de Belém, há apenas uma intenção de criar um tecto máximo anual para as taxas moderadoras que podem ser cobrar aos utentes do SNS, mas não o seu fim.



Moisés Ferreira não ter ainda indicação de como poderão as bancadas à esquerda votar a proposta do BE na sexta-feira, mas não descarta a possibilidade de a ver baixar à comissão para a discussão na especialidade sem votação na generalidade. "É uma questão que ainda está em aberto".



Para o BE, o mais importante é conseguir fazer a discussão na especialidade "na próxima sessão legislativa" a tempo de aprovar uma nova Lei de Bases para a Saúde ainda nesta legislatura.