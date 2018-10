António Costa levantou ontem a suspeita de que há dirigentes do Estado a boicotar a integração dos precários nos quadros. BE diz que já há situações identificadas.

"Já tínhamos identificado esse boicote", afirmou hoje o deputado bloquista José Soeiro, depois de questionado sobre a suspeita lançada ontem por António Costa durante o debate quinzenal.



Soeiro diz que "os reitores têm boicotado" a integração de precários nas universidades e que a administração da RTP também não tem estado a cumprir a lei.



José Soeiro ressalvou "processo tem corrido bem em algumas áreas" e já "levou à integração de milhares de trabalhadores" nos quadros da Administração Pública. Mas apontou alguns problemas que persistem no chamado PREVPAV.



"Atraso na avaliação dos processos", "boicote dos dirigentes" e "falta de transparência" são problemas que se somam a situações em que os bloquistas defendem que há interpretações erradas da lei.



O deputado do BE diz que há situações em que a interpretação da lei levou ao afastamento de candidatos com base nas habilitações académicas, quando isso não podia ter acontecido, já que as pessoas já desempenhavam as funções a que se candidatavam.



Para combater estes problemas, o Bloco defende que haja "instruções do Governo aos organismos que tutela para cumprir a lei" e que os dirigentes que não estão a identificar correctamente os funcionários precários que suprem necessidades permanentes dos serviços "devem ser alvo de processos disciplinares".



Ontem, Costa tinha dito que a discrepância entre os números dos trabalhadores que se candidataram ao PREVPAV e os que estão a ser identificados pelos dirigentes como suprindo necessidades permanentes tem de ser explicada e pode mesmo levar à sua responsabilização.



"É uma situação que me tem intrigado", disse o primeiro-ministro, numa resposta ao líder do PCP, Jerónimo de Sousa, durante o debate quinzenal.



Costa admitiu que pode haver "responsabilidades de dirigentes que contratavam pessoas que não precisavam de contratar", mas não foi tão claro como o BE, que aponta casos concretos e defende a realização de processos disciplinares.



Quanto ao atraso no processo, que tem sido apontado por PCP e BE, Costa disse ontem esperar que "até ao final deste ano os processos estejam concluídos" e os precários estejam integrados nos quadros da Administração Pública.