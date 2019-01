Fazendo um balanço das jornadas, que incluiu uma visita ao bairro da Quinta do Lavrado, a deputada bloquista disse que "há um forte desinvestimento na habitação municipal", defendendo o "reforço do investimento".



"É preciso maior investimento na habitação social", sustentou, assinalando que a lista de pessoas a aguardar por uma casa "é muito grande".



A deputada entende que o programa de renda acessível devia ser "alargado para o máximo de pessoas possível", como alternativa à falta de capacidade de resposta do mercado de habitação a custos controlados face à subida de preços no imobiliário.



O encerramento das Jornadas Autárquicas foi feito, na sede do partido, pelo vereador do BE na Câmara de Lisboa, Manuel Grilo, que tem o pelouro da Educação e dos Direitos Sociais.

