Coube a Pedro Filipe Soares apresentar a moção A, de Catarina Martins, e nessa medida dar resposta aos defensores da Moção M, que acusam o Bloco de estar "encostado" ao PS e rendido ao poder em vez de ser um partido anti-sistema. Para esses, o líder parlamentar bloquista garante que o BE não perdeu "o romantismo", "não se vergou ao poder" e até irrita António Costa.

"Se estamos no bolso do PS, por que é que se irrita tanto António Costa com o BE?", lançou Pedro Filipe Soares, que diz que "o BE é a voz mais crítica no Parlamento", mas que não é só na Assembleia da República que essa crítica se faz ouvir.

"Todas e todos somos activistas dos direitos sociais", reclama o bloquista, que diz que esse "é o ADN do BE" e que isso tem estado visível ao longo destes últimos três anos pela presença do Bloco em lutas pelo direito à habitação, contra a prospecção de petróleo na costa alentejana ou a poluição do Tejo, ao lado de trabalhadores como as da Triumph e em acções de denúncia de racismo e violência policial.

"Não somos activistas de sofás ou parlamentares sentados nas cadeiras do Parlamento", garante, lembrando que "essa elite que vai da direita ao Eurogrupo não nos pode ver" e que "para eles" o BE é "uma anomalia no sistema" Se o representante da moção M, Francisco Pacheco, veio questionar o que poderiam trazer "oito orçamentos aprovados pelo Bloco" e acusar a geringonça de ser "não a geringonça da reposição de direitos, mas quando muito a a geringonça da estagnação salarial", Pedro Filipe Soares acha que o partido pode fazer muito mais se estiver no governo depois de 2019. "O que fará o BE se tiver mais força em 2019. Essa é a pergunta", atirou, para responder com uma citação de José Gomes Ferreira, não o jornalista mas o "interressante": "O sonho ao poder". "Agora, a esquerda. Agora, o governo de esquerda", concluiu num discurso que tinha começado por explicar por que motivo não se tem falado de direita numa Convenção em que as críticas mais duras foram para o PS e para Bruxelas.