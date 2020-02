José Azeredo Lopes, o ex-ministro da Defesa e um dos principais arguidos no caso do desaparecimento de armas em Tancos, negou as notícias que davam conta de que havia admitido ter tido conhecimento da encenação da devolução de armas roubados naqueles paióis."É falso, rotundamente falso, que hoje, de alguma forma, direta ou indiretamente, eu tenha, no meu depoimento na instrução do chamado "processo Tancos", "confessado" ou "admitido" que tinha conhecimento da "encenação" ou "farsa" de Tancos", refere num comunicado enviado às redações. "Não o disse ou poderia dizer, até porque isso não aconteceu, e portanto estaria a mentir", completa.Escusando-se a dizer aquilo que afirmou durante a sessão no Tribunal de Monsanto, o ex-ministro reforça que "nunca soube de qualquer encenação da entrega de armamento" e que caso tivesse sabido teria "imediatamente" participado o caso "às entidades competentes". "Jamais encobriria qualquer crime, fosse em nome do que fosse."

À entrada para o interrogatório esta sexta-feira, o advogado de Azeredo Lopes disse apenas que ia "esclarecer os factos".

O ex-ministro da Defesa é acusado de denegação de justiça, prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário e abuso de poder.

Para a defesa de Azeredo Lopes, "os factos que lhe são imputados não passam de meras conjeturas, gravemente infundadas, [e] não são suportadas em provas juridicamente relevantes", lê-se no Requerimento de Abertura de Instrução (RAI) do processo sobre o furto e a recuperação do armamento militar dos paióis de Tancos.

Azeredo Lopes demitiu-se do cargo de governante a 12 de outubro de 2018. Esta demissão deu origem a uma pesada restruturação ministral no Governo de António Costa.

Nove dos 23 arguidos do processo de Tancos são acusados de planear e executar o furto do material militar e aos restantes 14, entre os quais Azeredo Lopes, é-lhes imputada a participação na encenação que esteve na base da recuperação do equipamento.

O inquérito de Tancos investigou o furto, em 28 de junho de 2017, e as circunstâncias em que aconteceu a recuperação de grande parte do material militar, em 18 de outubro do mesmo ano.