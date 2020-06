garantir aos construtores todas as condições de segurança". Entre as novas indicações, é obrigatório o uso de máscara nos pontos de atendimento e "tanto o bar como o restaurante de apoio funcionarão com lotação reduzida, dando assim cumprimento às normas de circulação, distanciamento e higienização que se impõem". Vai haver ainda pontos de higienização com água, sabão e álcool gel em todo o recinto "para garantir a frequente lavagem e desinfecção das mãos".

em 2020, um importante contributo para combater o medo e o isolamento e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem de força e confiança, tão necessária nos dias que correm" e que a mesma continuará a ser dos "trabalhadores e do povo" e daqueles que nunca deixaram de trabalhar mesmo durante a fase de confinamento.

Tal como as jornadas, também a Festa (por maioria de razão) levará em conta as recomendações das autoridades de saúde e implementará os cuidados sanitários exigidos pela epidemia", explica o Avante!, acrescentando ainda que este ano haverá mais " área de recinto ao dispor do visitante e mais área e zonas de esplanada, de modo a cumprir as regras de distanciamento social. As cozinhas e ementas serão adaptadas e haverá embalagens de fácil transporte, para permitir o take-away. Ao contrário de outros anos, não haverá espaços fechados".

É já esta semana que a festa do Avante! começa a ser preparada no recinto. O Partido Comunista Português e os seus militantes vão começar a preparar a Quinta da Atalaia este sábado. A festa vai decorrer entre 4 e 6 de setembro, daquia a três meses, e vai sofrer transformações devido à pandemia.No jornal Avante!, o jornal oficial do Partido Comunista, vêm partilhadas algumas orientações para os militantes que se deslocam ao Seixal para preparar a festa maior do partido. Num artigo intitulado " Jornadas de trabalho com cuidados especiais e a dedicação de sempre ", o PCP refere que foram tomadas medidas de forma a "Já sobre a festa, o PCP o informa que a festa será "O secretário-geral do PCP admitiu na passada quinta-feira que "não seria um drama", devido à pandemia de covid-19, cancelar a festa do Avante, e garantiu que não é por dinheiro que os comunistas estão empenhados em realizá-la em setembro. A realização da festa do Avante está envolta em polémica depois de todos os partidos terem cancelado acontecimentos que juntem muitas pessoas e de o Governo ter proibido os festivais de verão até setembro.

O próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou indiretamente o assunto, ao afirmar que as regras a definir pelas autoridades sanitárias para festas partidárias ou populares têm de "valer para todos", por que o novo coronavírus não muda consoante a natureza das iniciativas.

A 9 de maio, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que a Direção-Geral da Saúde (DGS) definirá "oportunamente" regras para a Festa do Avante, frisando que isso depende da evolução da covid-19, que "ainda é uma incerteza".