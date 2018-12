Autoridade da Concorrência faz buscas aos operadores de telecomunicações

A Autoridade da Concorrência está a fazer buscas nas quatro principais operadoras de telecomunicações, apurou o Negócios, uma informação que já foi confirmada junto desta entidade.



"A AdC confirma a realização de diligências de busca e apreensão em cinco localizações de quatro empresas de telecomunicações por suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas da liberdade de escolha do consumidor", diz ao Negócios fonte oficial da entidade liderada por Margarida Matos Rosa (na foto).



A Concorrência não confirmou as entidades que estão a ser alvo de buscas, mas o Negócios sabe que são as quatro principais operadoras - Altice Portugal/Meo, Nos, Vodafone e Nowo.



As buscas têm estado a ser realizadas "mediante autorização do DIAP de Lisboa e contam com o acompanhamento da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa", explica ainda a AdC que já decretou o segredo de justiça no presente processo de contra-ordenação "a fim de preservar os interesses da investigação".