A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) apelou ao adiamento da proibição de abate de animais nos canis municipais até 31 de Dezembro de 2019. A associação pretende que este adiamento seja inscrito no Orçamento do Estado para 2019.





Em declarações à agência Lusa, Ricardo Lobo, membro da ANVETEM, falou sobre o final do prazo de dois anos para adaptação à lei que determina a proibição de "abate ou occisão de animais em centros de recolha oficial". O representante considerou ser "impossível" cumprir até dia 23 de Setembro - quando o abate passa a ser proibido - a recolha de todos os animais abandonados na rua sem que ocorram abates.

A ANMP tinha já pedido o adiamento da medida de abate zero e volta agora à carga, para tentar sensibilizar os deputados à nação para o "perigo efectivo da proliferação de doenças nos animais" face à falta de capacidade dos canis municipais para acolherem todos os animais errantes. A associação afirma que é preciso mais tempo e dinheiro para garantir a saúde pública e o bem-estar animal, avança o Jornal de Notícias, esta quarta-feira.Segundo a associação, é necessário o aumento da capacidade de acolhimento dos animais que implicam investimentos avultados por parte dos municípios. O Estado reservou um milhão de euros para financiar a construção e reabilitação de canis. No entanto, o apoio está limitado "entre os 15 e os cem mil euros".Os autarcas afirmam mesmo que há falta de contribuições para reduzir de forma efectiva o número de animais errantes.Os municípios afirmam ainda que deve ser obrigatória a "identificação electrónica e o registo da totalidade dos cães de companhia". Entre as medidas promovidas estão ainda as iniciativas de sensibilização da população para o problema dos animais errantes, a "regulamentação efectiva da detenção, criação, reprodução e comercialização" de animais. Estas medidas, de acordo com os autarcas, vão ajudar a reduzir a quantidade de animais que são levados para os centros de recolha dos municípios.As propostas constam do parecer que a ANMP fez sobre o Orçamento do Estado para 2019, aprovado esta terça-feira, e que deve ser enviado ainda esta semana para o Parlamento.