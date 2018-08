Autarquias pagam 1,5 milhões para receber a Volta a Portugal

Partida e final custam mais. Câmaras garantem que ocupação de hoteis e restaurantes e mediatismo compensam o investimento.

A Volta a Portugal começou esta quarta-feira em Setúbal. Porém, em Viseu, a preparação para acolher uma parte da maior prova portuguesa de ciclismo iniciou-se há vários anos. Desde 2005 que a negociação da presença desta capital de distrito na Volta é feita no princípio de cada mandato autárquico. Do orçamento de 4 milhões de euros gerido pela organização da prova este ano, 1,5 milhões vêm das autarquias?



O actual acordo de Viseu, que termina em 2021, é composto por dois finais de etapa antes do dia de descanso, um início de competição e um final. Mas a cidade fica a ganhar: os hotéis estão ocupados, os restaurantes também. E há projecção nos media.



