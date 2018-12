António Anselmo garante ainda que não se irá demitir, mesmo que Governo tenha admitido responsabilidades.

António Anselmo, presidente da Câmara de Borba, admitiu ter tido conhecimento do memorando da Direcção Regional da Economia do Alentejo (DREA) que alertava para o perigo de "deslizamento das camadas" na estrada que ruiu naquele município, em meados de Novembro, e que resultou na morte de cinco pessoas. O autarca garantiu ainda que não se irá demitir.



Na acta de uma assembleia municipal de Dezembro de 2014 pode ler-se que o presidente da câmara afirmou que havia sido "informado por uns empresários dos mármores" para a existência de um estudo da Direcção Regional da Economia que "informava que a estrada estava em perigo". Uma equipa da Direcção Regional da Economia esteve ainda numa reunião com elementos da Câmara Municipal de Borba onde voltou a ser "explicado o assunto referido".



Nessa mesma reunião, citada pelo jornal Público, António Anselmo deixou clara a intenção de organizar uma reunião alargada com os elementos da Direcção Regional de Economia e o executivo e os os empresários de mármore da zona. Essa reunião nunca chegou a acontecer, confessa António Anselmo.



"Não houve a reunião. Ainda não olhei para esses documentos. Digo isto sem qualquer tipo de desculpa. Entretanto passou [o tempo] e mais ninguém me disse nada", disse em declarações ao jornal diário, o autarca, justificando ainda que pensou que se "houvesse perigo", o organismo público teria feito um novo aviso.



Havia ainda um outro estudo, datado de 2006, que alertava que EN255 atravessava várias zonas em que se verificava "uma fracturação" da jazida. Anselmo afirmou que não tinha conhecimento deste relatório antes da derrocada de 19 de Novembro. Ao Público garante: "Ninguém me mostrou estudo nenhum".



Anselmo declarou ainda que não se irá demitir, mesmo depois de o Governo admitir culpas no caso e decidir avançar com as indemnizações às famílias das vítimas mortais. "Se eu me demitisse, era assumir culpas, e eu não tenho culpas. Disse, naquela altura, um bocado a quente, que demitir-se era próprio dos fracos. Claro que é próprio dos fracos!"