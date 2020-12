Corrupção, peculato, abuso de poder, prevaricação, participação económica em negócio. Basta olhar para o relatório do Conselho de Prevenção da Corrupção de 2019 para encontrar o menu de crimes que mais vezes surge associado a autarquias. Contratações duvidosas a empresários amigos ou familiares, uso de bens públicos para benefício próprio e cunhas estão também na base da maior parte das investigações a câmaras e autarquias que encheram páginas de jornais desde as últimas autárquicas.

Com as máquinas partidárias a aquecer para a campanha de 2021, muitos processos continuam pendentes, a maior parte deles com poucas evoluções. O tempo da Justiça não é igual ao da política e nos partidos já se fazem contas aos efeitos que os processos judiciais poderão ter nas urnas.

O mega processo

Há mesmo câmaras nas quais a oposição acredita que o desgaste de uma investigação pode ajudar a virar os resultados. É o caso de Viseu, onde o PS faz contas a pela primeira vez estar em condições de chegar ao poder, depois de o social-democrata Almeida Henriques ter aparecido no centro de uma teia que apanha 59 autarcas de 47 câmaras do Norte.

O processo ficou conhecido como Operação Éter e Almeida Henriques surge nas notícias sobre a investigação como o pivot de um esquema montado pelo empresário dono da Tomi, José Agostinho Simões, para, com a ajuda do Turismo do Norte, influenciar autarcas daquela região a abrir lojas interativas de turismo adquirindo os seus serviços. Almeida Henriques teria recebido uma avença mensal de 1200 euros, através de uma empresa que passou entretanto para o nome da mulher para alegadamente telefonar a autarcas e convencê-los a receber Agostinho Simões.

À SÁBADO, Almeida Henriques garante não ter "nada a ver com os factos relacionados" com a Operação Éter, sublinhando que "meras suspeições não devem nunca dar lugar a julgamentos na praça pública".