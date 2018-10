Cristas considerou uma "oportunidade perdida" o OE2019 do PS, e admitiu que tem poucas expectativas quanto à aprovação das alternativas que o CDS vai apresentar.

A líder do CDS-PP considerou hoje uma "oportunidade perdida" o Orçamento do Estado de 2019 do Governo minoritário do PS, e admitiu que tem poucas expectativas quanto à aprovação das alternativas que o partido vai apresentar.



Assunção Cristas afirmou, numa conferência de imprensa, na sede do partido, em Lisboa, que o CDS votará contra o orçamento, mas vai apresentar alternativas, como a redução progressiva dos impostos das empresas, o IRC, além de uma descida de impostos para as empresas no interior do país.



O CDS votará contra, mas quer ser "uma oposição construtiva", com alternativas, embora a expectativa de as ver aprovadas seja "muito baixa".



No ano passado, recordou, todas as 91 propostas dos centristas foram chumbadas pela maioria dos partidos de esquerda.



Para Assunção Cristas, este é um "orçamento enganador" no "IRC, no IRS, na gasolina e no gasóleo, nas horas suplementares, nas novas taxas, nas reformas, na electricidade, nas cativações e nos anúncios sem verba associada".



Os centristas vão apresentar uma "alternativa diferente e melhor do que a que temos", depois de "denunciar o que está mal".



O CDS vai insistir nas reduções do IRC, geral e progressivos para todas as empresas, mas de pelo menos 10% nas regiões do interior, um reforço dos apoios na Acção Social Escolar no ensino superior.



Cristas repetiu que vai voltar a propor a eliminação da sobretaxa do imposto sobre os combustíveis, lembrando que o Governo do PS prometeu "neutralidade fiscal".



Atacou, ainda, as propostas do executivo quanto à baixa do IVA na electricidade, dado que "afinal só se aplica à potência contratada de 3kW, que não se aplica à maioria das famílias e empresas".



E criticou o facto de, em 2018, Portugal já enfrentar a maior carga fiscal, e que "se reforçará em 2019", além de também dizer que o país "continua cativo das cativações do ministro [das finanças] Mário Centeno".



Usando uma imagem culinária, a líder centrista afirmou que, neste orçamento, o Governo "apenas se preocupa a cortar o bolo e não a fazê-lo crescer", apontando a falta de medidas para as empresas.