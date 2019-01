O dirigente da SOS Racismo denunciou também as ameaças de que foi alvo pelas suas declarações contra a violência no Bairro da Jamaica, no Seixal.

Mamadou Ba, assessor do Bloco de Esquerda e dirigente da associação SOS Racismo, tem vindo a denunciar publicações feitas por polícias que apoiavam as intervenções das forças das autoridades no Bairro da Jamaica, no Seixal, que motivaram queixas de violência policial por parte dos moradores. O dirigente da SOS Racismo afirmou ainda ser natural ter "de aguentar a bosta da bófia e da facho esfera", comentário que tem causado indignação nas redes sociais.



Depois de publicar alguns dos comentários que foi recolhendo de utilizadores das redes sociais a aplaudirem a atuação da polícia, o assessor do Bloco voltou ao Facebook para fazer uma publicação sobre esses mesmos comentários, afirmando que "levar com sermões idiotas de pseudo radicais iluminados é já um tanto cansativo, carago".







Esta terça-feira, depois de ter sido noticiada a utilização da expressão "bosta da bófia", o dirigente do SOS Racismo voltou a utilizar essa expressão: "Sim, em alguém porque é negro ou cigano, é uma bosta. Matar alguém porque é negro ou cigano é pior que uma bosta".



Mamadou Ba saudou ainda o facto de os dois perfis de Facebook ligados a "agentes de autoridade cujas caixas de comentários são autênticos aterros de lixo racista" desapareceram "passado algum tempo" de os ter denunciado na sua página.



O líder da SOS Racismo afirma ainda que os jornais terem ligado a utilização da expressão "bosta da bófia" à sua função como assessor do Bloco tem o objetivo oculto de "desacreditar a luta anti-racista, colando-a a uma agenda de um só partido para lhe retirar abrangência e legitimidade social".



Nessa mesma publicação, Mamadou Ba mostra ameaças que recebeu através das redes sociais de um alegado polícia que afirma que o mesmo irá preso e lhe chama "racista oportunista ladrão". A estas denúncias, o líder da SOS Racismo responde: "Nunca me impedirão de denunciar e combater o racismo. (...) Fica aqui o aviso: prefiro uma estadia na prisão por denunciar a violência policial racista do que a lei da omertà [uma referência a organizações mafiosas italianas]".