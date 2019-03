As toupeiras da PJ e o mistério das escutas de Sócrates desaparecidas

Um acordo extrajudicial e a falta de novas provas justificaram o arquivamento definitivo do processo sobre o estranho caso da tentativa de compra encoberta do banco de Horácio Roque, um negócio em que Angola garantiu ter sido burlada em 192 milhões de dólares (cerca de 170 milhões de euros ao câmbio atual). Mas a teia do Banif não ficou por aqui, pois já tinha chegado a um novo

patamar, a outras suspeitas graves: durante e depois do processo Banif, estaria a atuar na sombra uma rede montada para fazer fugas cirúrgicas de informação daquela e de outras investigações criminais?





Capa n.º 777

Foi para obter resposta a esta pergunta que os magistrados que estavam à frente do processo­-crime, o procurador Orlando Figueira e o juiz de instrução Carlos Alexandre, ordenaram que fossem feitas buscas à própria sede da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ), o local onde trabalhava a equipa de inspetores que nessa altura ainda estava a tratar da investigação do caso Banif.A operação verificou-se na manhã de 24 de fevereiro de 2010, quando por volta das 10h30 o juiz de instrução entrou de surpresa no prédio degradado da Judiciária situado na Rua Alexandre Herculano, em Lisboa. O alvo principal da incursão foi o centro de informações daquela unidade especializada em crime económico. Mais concretamente: quem tinha acesso ao sistema informático onde fora registada a investigação do processo Banif com o grau de acesso de segurança máximo.Em vários pisos do edifício...