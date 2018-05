José Sócrates anunciou hoje que se desfiliou do Partido Socialista, através de uma carta. O antigo primeiro-ministro reagiu assim às críticas que lhe foram dirigidas ao longo dos últimos dias por Ana Gomes, Carlos César, João Galamba e até António Costa.Os socialistas acolheram a notícia com diferentes reacções.A eurodeputada que começou a polémica, mostrou o seu contentamento ao jornal Público. "Finalmente começou a ser feita a reflexão no PS, com as posições assumidas ao mais alto nível nos últimos dias", afirmou. "O PS não deve ter uma atitude medrosa, deve ter agora uma atitude corajosa e enfrentar a questão."Para Gomes, a desfiliação de Sócrates deve "ajudar os militantes a fazer o imperativo exercício de introspecção sobre como é que deixaram o partido ser instrumentalizado daquela forma por indivíduos como José Sócrates para fins criminosos"."Todo o esquema de corrupção em causa, com o BES a ser a cabeça do polvo, não começou com o PS e com José Sócrates, não tenho dúvidas disso", frisa a eurodeputada.O fundador do PS garante que o caso de José Sócrates terá de ser discutido no congresso socialista, que começa a 25 de Maio. "Abriram o saco dos ventos e agora não vão conseguir escapar ao tema no congresso. Repito, não é o local próprio, mas agora vão ter mesmo de ter o tema José Sócrates no congresso", frisou ao Público. "Sinto um grande mal-estar com tudo o que se passou, mas não sou um justiceiro ou um justicialista. Não confundo suspeitos com condenados."Outro dos fundadores do Partido Socialista diz que a desfiliação de Sócrates "é uma atitude que já devia ter tomado, em face da gravidade das acusações e das críticas severas que lhe são feitas", contou ao Observador.Outro dos fundadores do PS lamentou a saída de Sócrates. "O partido traiu a sua própria origem", disse. "O partido, que nasceu como um grande partido da Liberdade, dos Direitos e Garantias dos cidadãos, no fim de contas embarcou em julgamentos populares", sustentou à TSF.