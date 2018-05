As instruções do PS para o ciclo eleitoral que aí vem

Nos cartazes que servem de fundo ao palco do 22.º Congresso Socialista lê-se a frase "Portugal Melhor". A mensagem é importante porque os socialistas querem que os portugueses associem à acção do Governo as melhorias que têm sentido desde o fim da intervenção da troika.

A direcção do PS não está segura de que a sensação de melhoria na economia e no emprego associada ao fim da crise seja lida pelos eleitores como o resultado da acção directa do Governo. E esse é um problema para o objectivo – nunca enunciado – de alcançar uma maioria absoluta em 2019.

A SÁBADO sabe que no partido têm sido dadas instruções claras para que se repitam como um mantra as iniciativas do Governo que, no entender dos socialistas, contribuíram para este "Portugal melhor".

Essa estratégia notou-se, aliás, no discurso de António Costa, que elencou várias das medidas governativas que considera mais importantes, destacando o equilíbrio das contas públicas como uma peça fundamental dessa acção.

Não foi, aliás, por acaso que Mário Centeno foi uma das figuras mais aplaudidas quando a sua imagem apareceu no filme exibido no ecrã gigante na sessão de encerramento do conclave. A ideia de rigor nas contas públicas serve para conquistar o centro – onde Costa acredita que se podem ganhar as eleições – esvaziando o discurso do PSD e mostrando que o PS é o partido que consegue equilibrar as políticas de esquerda com o respeito pelos compromissos europeus.

O vídeo da sessão de encerramento foi, de resto, um desfiar das medidas do PS não só neste mandato governativo mas nos últimos 40 anos. A ideia de que o PS é um partido que tem garantido conquistas essenciais para o bem-estar nacional é a chave.

Este discurso tem a vantagem de não hostilizar os parceiros de esquerda, mas de dar a entender que as políticas essenciais deste Governo são do "programa do PS" como Augusto Santos Silva tem frisado. Os socialistas querem assim tentar evitar perder para BE e PCP os votos de quem, estando contente com a solução governativa à esquerda, queira travar uma maioria absoluta.

Já se sabe que "maioria absoluta" é uma expressão proibida entre as hostes socialistas, mas como é óbvio o PS quer chegar lá. E o reforçar da ideia de que este Governo foi decisivo para alguma folga que se vive e que ela não resulta apenas de questões conjunturais como o boom do turismo ou a descida dos juros por acção do BCE faz parte da tentativa socialista de reforçar o peso eleitoral.